Keine Pussycat Dolls auf Scherzingers Hochzeit

Kurzer Prozess

Über die Gästeliste ihrer Hochzeit hat sich Nicole wohl auch schon Gedanken gemacht - und ihre früheren Kolleginnen sind offenbar unerwünscht. Obwohl sie mit der Band Pussycat Dolls berühmt wurde, lädt sie wohl keines der Bandmitglieder zu ihrer Hochzeit ein. „Nicole will nicht die einen einladen und die anderen nicht, nur damit die Fehlenden anfangen, Ärger zu machen“, sagte eine Quelle dem „Heat Magazine“. „Es gibt so viel giftige Energie aus diesem Teil ihres Lebens - sie will nichts davon in ihre Traumhochzeit einbringen.“