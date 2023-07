Streichliste: Gleich elf Bayern-Stars dürfen gehen

Wie die „Bild“ berichtet, ist der FC Bayern München bereit, sich von elf (!) Spielern zu trennen. Der wohl prominenteste Name auf der Liste: Sadio Mane. Den als Fehleinkauf abgestempelten Senegalesen will man unbedingt loswerden. Es liegt angeblich ein Mega-Angebot aus der Wüste vor, das will man nützen. Mane soll einen unterschriftsreifen Dreijahresvertrag von Al-Ahli, wo gerade erst Ex-Liverpool-Kollege Roberto Firmino unterschrieben hat, auf dem Tisch haben.