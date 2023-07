„Irrster Medizincheck“: Bayern-Deal verzögert sich

Eigentlich hätte der Medizincheck des 26-jährigen Innenverteidigers am Mittwochabend stattfinden sollen. Doch wie die „Bild“ nun vermeldet, verzögert sich der Deal. In den „kommenden Tagen“ sollen die Untersuchungen erfolgen. Dann wollen die Bayern den Transfer (endlich) fixieren. Bis 2028 soll Min-Jae das Bayern-Trikot tragen, zwölf Millionen Euro sollen in dieser Zeit jährlich auf sein Konto wandern. Napoli erhält indes die Summe der Ausstiegsklausel von knapp 50 Millionen Euro.