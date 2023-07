Erneut Protest-Gefahr: Sorge bei F1-Star Hamilton

Wolff: Protestierende begeben sich in Gefahr

Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali betonte in dieser Woche, dass es Möglichkeiten gebe, zu tun, was man tun wolle. Aber so etwas wie vor einem Jahr in Silverstone sei absolut inakzeptabel. Mercedes-Teamchef Toto Wolff erklärte, dass die Protestierenden Leben gefährden würden. Wer auf die Strecke gehe, begebe sich in ernsthafte Gefahr, sagte er angesichts der Geschwindigkeiten von 200 Kilometern pro Stunde. Erwartet werden in Silverstone an den drei Grand-Prix-Tagen insgesamt rund 450.000 Fans.