Wie falsche Makler in Wien ihre Opfer ausnehmen

Kautionsbetrügereien gibt es wohl, seit es (Miet-)Wohnungen gibt. Derzeit sind in Wien jedoch ein oder mehrere Täter am Werk, deren Abzockmasche so gut gemacht ist, dass selbst helle und misstrauische Köpfe kaum Verdacht schöpfen. Der Wiener Mieterhilfe liegen mehrere Fälle vor, in denen Wohnungsinteressenten um jeweils mehrere Tausend Euro geprellt worden sind.