Dramatischer Appell aus Vorarlbergs Wirtschaft

Die derzeitigen Energiepreise können bereits in nächster Zeit zu einem massiven Problem für die gesamte Branche werden„, warnt Helmut Schrenk, Geschäftsführer der Fussenegger Textil Veredelung GmbH in Dornbirn, wo rund 110 Mitarbeiter beschäftigt sind. Auch die Wirtschaftskammer hat diese Woche schon vermeldet, dass vor allem die Textilbranche unter den hohen Preisen zu leiden hätte. Die Energiekosten haben sich mit Beginn des Ukrainekrieges teils vervierfacht. “Da reden wir von Ausgabensteigerungen von mehreren Millionen Euro„, so Schrenk. Der Kostendruck sei folglich enorm.