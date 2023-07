Polizistin des Jahres kommt aus St. Kanzian

Berichte in Medien haben Hardank 2009 darauf aufmerksam gemacht, dass in Kärnten wieder neue Polizisten gesucht werden. „Ich habe einfach gedacht, ich melde mich an und wurde unter Tausenden Bewerbern genommen“, erzählt Hardank. Schon damals war sie mit Leidenschaft dabei und das merkt man bis heute. Hardank: „Ich liebe meinen Beruf und mein Team ganz besonders.“ Ohne die Kollegen in der Dienststelle in St. Kanzian am Klopeiner See wäre ihre Arbeit nur halb so erfüllend. Deswegen widmet sie ihre Auszeichnung auch allen Kollegen.