Tirol: Gewichtung stimmt bei Geldverteilung nicht!

Im Gesundheitssystem wird eine Baustelle nach der anderen bekannt. Fehlende Betten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, drogenabhängige Minderjährige, die selbst entscheiden dürfen, ob sie therapiert werden wollen oder nicht. Zu wenig Unterbringungsplätze für Kinder und Jugendliche, die aus Familien genommen werden müssen, und daher notwendige Betreuungsmaßnahmen im Ausland oder in anderen Bundesländern. Keine poststationäre Einrichtung für essgestörte Kinder und Jugendliche. OP-Assistenten an der Klinik Innsbruck, die am Limit sind und von schrecklichen Arbeitsbedingungen berichten sowie eine Zunahme von aggressiven Handlungen am Klinikareal, die Mitarbeiter und Patienten in Angst versetzen.