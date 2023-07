Als Titelprämie gab‘s für Baldramsdorf Duschen

Schon am Ende der Vorsaison hatten die Kicker aus Baldramsdorf in der 2. Klasse A am Saisonende Anlauf genommen, die letzten neun Partien nicht verloren. Diese Serie zog sich dann durch die gesamte Meistersaison weiter - mit 21 Siegen, fünf Remis war man neben Unterligist Velden das einzige unbesiegte Unterhaus-Team. „Ich bin froh, dass wir auch die letzten zwei Spiele nach dem fixen Titel durchgezogen und nicht verloren haben“, betont Trainer Matthias Waiguny stolz. „So war es eine perfekte Saison für uns.“