Liverpool bestätigt Szoboszlai-Transfer

Dominik Szoboszlai verlässt RB Leipzig und wechselt zu Liverpool in die Premier League. Am Sonntag meldeten beide Klubs den Transfer offiziell. Liverpool hatte unmittelbar vor Ablauf der Frist einer Ausstiegsklausel am Freitagabend eine Option gezogen und die festgeschriebene Ablösesumme von rund 70 Millionen Euro an Leipzig überwiesen.