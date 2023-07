Tourismus hinter Gittern: Aufregung über das Rondo

Der Tourismus in Kärnten ist jetzt voll in die Sommersaison gestartet. Doch am Klopeiner See will nicht so recht Ferienstimmung aufkommen. Denn ausgerechnet mitten in der Tourismushochburg beeinträchtigt ein leer stehender Gebäudekomplex das Ortsbild. Hier hatten im Vorjahr noch Geschäfte und Lokale für Leben gesorgt.