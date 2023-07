Formel-1-Knaller: Spielberg bis 2030 im Kalender!

Domenicali: „Mateschitz hat all das möglich gemacht“

Stefano Domenicali, Präsident und CEO der Formel 1, widmete die Vertragsverlängerung dem verstorbenen Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz. „Die Vision und Leidenschaft von Dietrich Mateschitz, der diesen Sport liebte, hat all das vor gut zehn Jahren möglich gemacht. In Anerkennung an sein Lebenswerk ist es uns eine Ehre zu verkünden, dass wir bis 2030 an dieser einzigartigen Rennstrecke zu Gast sind“, wurde der Italiener in einer Mitteilung zitiert.