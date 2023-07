Toto Wolff wirft Max Verstappen „Revanchefoul“ vor

Was war passiert? Beim Sprint-Shootout am Samstag kamen sich Max Verstappen und Lewis Hamilton am Red Bull Ring in die Quere. Der Brite stand im SQ1 dem Niederländer am Ausgang der letzten Kurve im Weg. „Der Fehler passierte auf unserer Seite“, schilderte Wolff gegenüber Sky Sports. „Die Kommunikation zwischen uns und Lewis hat ihm nicht die richtigen Informationen gegeben, um Max aus dem Weg zu gehen. Ich glaube, niemand will jemandem im Weg stehen, denn wenn man ihn behindert, wird man bestraft, also war das nicht das Ziel.“