Spielberg-Schrecksekunde: Leclerc verliert Reifen

Das niederländische Motorsport-Talent Richard Verschoor hat am Sonntag das Formel-2-Rennen in Spielberg gewonnen und damit die Fans in Orange am Red-Bull-Ring verzückt. Der 22-Jährige vom Team Van Amersfoort Racing siegte knapp vor Red-Bull-Junior Ayumu Iwasa aus Japan und dem dänischen Gesamtführenden Frederik Vesti. Arthur Leclerc, der Bruder von Ferrari-F1-Pilot Charles, sorgte indes für eine Schrecksekunde, nachdem sich der rechte Hinterreifen seines Boliden gelöst hatte.