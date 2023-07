Valentina Höll holt Downhill-Rennen in Val di Sole

6. Weltcup-Sieg in der Eliteklasse

Höll feierte ihren 6. Weltcup-Sieg in der Eliteklasse und verbesserte sich in der Gesamtwertung auf Rang 2. Nach drei Rennen hält die Weltmeisterin bei 982 Punkten, vor ihr liegt Balanche (1.020), die in allen drei Bewerben Rang 2 belegte.