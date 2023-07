70-Mio.-Transfer: Auch Salzburg winkt Geldregen!

Rekordtransfer

Bei Leipzig avanciert der 22-jährige Mittelfeldspieler zum bisher teuersten Transfer in der Klub-Geschichte. In Liverpool soll Szoboszlai zunächst den obligatorischen Medizincheck absolvieren und dann einen langfristigen Vertrag beim Klub von Star-Trainer Jürgen Klopp bekommen, von vier oder fünf Jahren ist die Rede. Der ungarische Internationale wurde in der vergangenen Saison zum Führungsspieler beim deutschen Cupsieger.