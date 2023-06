Paukenschlag! Szoboszlai geht zu Klopps Liverpool

Der FC Liverpool dürfte 70 Millionen Euro für den Kapitän von Ungarns Nationalmannschaft ausgeben - so hoch hatten die Leipziger die Ablöse via Ausstiegsklausel für Szoboszlai vorab fixiert. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano zu wissen glaubt, stehen nun lediglich medizinische Tests an, bevor der 22-Jährige offiziell in Liverpool präsentiert werden kann.