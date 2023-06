Mann (31) attackierte Polizisten mit Tischbein

Nachdem ein Mann in einem Bordell in Wien-Mariahilf am Donnerstag Radau machte, schritt die Polizei ein. Dass passte dem 31-Jährigen jedoch gar nicht. Deshalb ging er mit einem Tischbein auf die Beamten los. Unter Einsatz von Pfefferspray und einem Taser wurde der Randale schließlich festgenommen.