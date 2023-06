Manchester United verkauft neue Sabitzer-Trikots

Für Sabitzer scheint in Bayerns neuem Luxus-Kader, in dem Konrad Laimer eine zentrale Rolle spielen soll, kein Platz mehr - der 29-Jährige schwebt in der Luft. Wenn auch gut bezahlt, weil er bis 2025 einen Vertrag hat. Von einer Leihe bis zu einem Verkauf (Bayern verlangt 20 Millionen Euro Ablöse) scheint alles möglich. Daher soll Sabitzer dem FC Barcelona angeboten worden sein. Seriöser scheint das Interesse von der AS Roma.