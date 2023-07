„Die Menschen nehmen tagelange Fußmärsche in Kauf“

Mit 150 kg Gepäck und sieben Koffern kam er in der Hauptstadt Kingali an, mehrere Stunden lang ging es danach 80 km über unwegsame Bergstraßen in einem Jeep ins Landesinnere zum Kirinda-Hospital. „180 Patienten hatten sich bereits angemeldet, etwa ein Drittel davon Kinder. Viele waren schon Tage vor unserem Eintreffen angekommen, alle waren sehr zurückhaltend, geduldig und freundlich. Das beeindruckte mich besonders, das sind wir in Österreich nicht gewohnt. Am ersten Tag konnten wir etwa 40 Patienten begutachten und Operationen planen. Insgesamt konnten wir 60 Personen chirurgisch versorgen.“