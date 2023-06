So nutzen deutsche Firmen Blockchain-Technologie

„Offensichtlich gibt es in unterschiedlichsten Branchen bereits zahlreiche Pilotprojekte, die auf der Blockchain aufbauen“, sagte Ifo-Branchenexpertin Anna Wolf. „Langfristig hat sie das Potenzial, Wirtschaftsleistung deutlich zu erhöhen.“ Bei der Blockchain handelt es sich um eine Technologie, die aus Kryptowährungen hervorgegangen ist. Sie kann Daten in einer verteilten Infrastruktur ohne zentrale Instanz verwalten. So entstehen bei Transaktionen Transparenz, Sicherheit und Vertrauen, wie das Institut erklärte.