Bitter! Verletzungsteufel peinigt Österreichs Team

Wo Zadrazil und Co. in der Nations League die Heimspiele bestreiten werden, steht noch nicht fest. Ziel von Fuhrmann wäre es, im Rahmen einer „Österreich-Tour“ in mehreren Bundesländern anzutreten. Das neue Stadion von Männer-Bundesliga-Aufsteiger Blau-Weiß Linz bezeichnete sie als „für uns sehr interessant“. Als Trainerin könne sie allerdings nur Wünsche aussprechen, die Entscheidungen würden andere treffen. Die Nations League startet am 22. September in Norwegen, vier Tage später ist Frankreich in Österreich zu Gast.