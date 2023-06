Temperaturen bleiben warm, Regen gibt es trotzdem

Sonne lässt sich am Mittwoch nur teilweise blicken

Der Mittwoch beginnt in den meisten Teilen Österreichs bewölkt und vor allem an der Alpennordseite im Südosten nass. Auch tagsüber soll es in vielen Regionen regnen, die Sonne zeigt sich nur ab und zu. Häufiger lässt sie sich am Bodensee, im Donauraum, im östlichen Flachland und in den südlichen Becken blicken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 bis 25 Grad.