Warnstufe Rot: Hagelgewitter tobten im ganzen Land

Freitagnachmittag war die Gefahr für Unwetter in ganz Österreich erneut rasant gestiegen. In der Steiermark und in Kärnten sorgten bereits gegen 15.30 Uhr kräftige Gewitter mit Hagel und Starkregen für Unruhen. Am Abend herrschte noch im Burgenland und Kärnten die rote Unwetter-Warnstufe. In der Steiermark galt laut der österreichischen Unwetterzentrale sogar für kurze Zeit die höchste Unwettergefahr.