Zimmermann: „Habe ich mir nie erträumen können“

Herzschmerz

Aber vielleicht hätte Rapid diese Saison genau so einen Mentalitätsspieler wie Bernhard Zimmermann gebraucht. Früh mussten die Grün-Weißen in die Qualifikationsspiele für die Conference League. „Wir haben gewusst, dass es keine leichte Saison wird. Und gegen Vaduz war dann ein enormer Knackpunkt, auch was die Fans betrifft. Es war ziemlich turbulent und das hat sich irgendwie die ganze Saison so ein bisschen mitgezogen, das haben wir nie richtig in den Griff gekriegt. Auch mit dem Cupfinale, das wir dann verloren haben.“