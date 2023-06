Offiziell: Wiener Austria holt Hosiner zurück!

Wie die „Krone“ bereits vergangenen Freitag berichtete, hat die Wiener Austria Philipp Hosiner zurückgeholt. Der zuletzt in der vierten deutschen Fußball-Liga spielende 34-Jährige soll künftig als Führungsspieler der Young Violets in der Regionalliga Ost agieren. Wie die Austria am Mittwoch bekannt gab, erhielt der Torschützenkönig der Meistersaison 2012/13 bei den „Veilchen“ gleichzeitig die Möglichkeit, im Nachwuchs-Bereich erste Erfahrungen im Trainerjob zu sammeln.