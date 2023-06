Nach Sturm-Aus: LASK schnappt sich Siebenhandl

„Jörg bringt enorm viel Erfahrung mit, die er an unsere jungen Torhüter weitergeben kann. Bei Graz hat er über viele Jahre auf hohem Niveau eine wichtige Rolle gespielt - auch in internationalen Spielen. Wir planen mit Jörg nicht als Nummer eins, sondern als Mentor, der den Jungs bei den kommenden Herausforderungen unterstützend zur Seite steht“, so Radovan Vujanovic, Geschäftsführer Sport des LASK. Von der Routine des Neuzugangs soll ab sofort das junge Torhüter-Team um Tobias Lawal (23) profitieren.