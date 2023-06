Blitzschlag löst Brand knapp unter Berggipfel aus

Feueralarm in der Exklave Jungholz im Tiroler Außerfern: Ein Blitzschlag dürfte bereits am Montagabend einen „versteckten“ Brand unterhalb eines Berggipfels ausgelöst haben. Bemerkt wurde dieser erst am späten Dienstagnachmittag. Die Feuerwehr rückte zum Einsatz in rund 1600 Metern Höhe aus.