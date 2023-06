Austria-Star vor Wechsel? „Bereit für Veränderung“

„Ich bin sicher konstanter geworden, hatte so gut wie keine schlechten Phasen und brachte zu 90 Prozent stets meine Leistung. Das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall“, blickt Austrias Dominik Fitz auf seine letzte Bundesliga-Saison zurück. Mit acht Toren und elf Assists (Liga-Topwert) war der „Zehner“ nie besser - im letzten Heimspiel traf Fitz noch beim 5:0 im Play-off gegen Lustenau sehenswert mit links, im Dress der Austria könnte es aber sein letzter Treffer gewesen sein: „Ich wäre bereit für eine Veränderung, nach so einer Saison wäre es zudem auch ein guter Zeitpunkt. Es gibt Interessenten, aber auf Druck wechsle ich sicher nicht“, meint der 24-Jährige. Der seit 2006 bei den Veilchen ist, für die „Erste“ bislang 123 Spiele absolvierte und am Verteilerkreis noch bis 2026 Vertrag hat. Dazu wird die „Aktie“ Fitz laut Transfermarkt zurzeit auf 2,5 Millionen Euro geschätzt - Höchstwert!