Streit um Kapitänsschleife: „Bombe“ bei ÖFB-Gegner

Thibaut Courtois hat für Aufregung in Belgiens Nationalteam gesorgt. Der Torhüter erschien laut Medienberichten am Sonntag nicht beim Treffpunkt in Tubize und wird deshalb im EM-Qualifikationsspiel am Dienstag in Estland fehlen. „Bombe bei den Roten Teufeln“, titelte die Zeitung „Het Nieuwsblad“.