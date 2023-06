ÖFB-Gruppe: „Schweden vor einem Albtraum gerettet“

Im Kampf um einen der beiden ersten Plätze in der Gruppe F wird laut „Sportbladet“ nicht die „Fußball-Weltmacht Belgien“ als Hauptkonkurrent gesehen, sondern die Truppe von Ralf Rangnick - und hätte diese am Samstag in Brüssel gewonnen, dann wäre es für die Schweden, die im März daheim Belgien mit 0:3 unterlegen waren, schon ganz, ganz eng geworden.