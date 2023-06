Erling Haaland von den eigenen Fans ausgebuht

Zuvor hatte bis in die Schlussphase hinein alles auf einen Sieg der Norweger hingedeutet. Haaland brachte seine Farben mit einem Elfmeter (61.), den er selbst herausgeholt hatte, in Führung. Doch die Schotten schlugen in der Schlussphase durch Dykes (87.) und McLean (89.) zurück und entführten drei Punkte aus Oslo.