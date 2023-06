Zeigt zu Davids Jubiläum „verdammt gute Leistung“!

Als Tabellenführer in die Sommerpause?

Das 100. Länderspiel von David Alaba wäre perfekt dafür, würde für Rot-Weiß-Rot einen Riesenschritt in Richtung Qualifikation für die EURO 2024 in Deutschland bedeuten. Wobei jeder auch mit einem Unentschieden gut leben könnte, mit einem Heimsieg am Dienstag gegen Schweden würde Österreich als Tabellenführer in die Sommerpause gehen - auch nicht schlecht.