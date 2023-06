Mega-Summe! Jordan verkauft Hornets-Anteile

Basketball-Legende Michael Jordan hat bezüglich des Verkaufs seiner Mehrheitsbeteiligung an den Charlotte Hornets eine Einigung erzielt. Das teilte das NBA-Team am Freitag mit. Nach 13 Jahren als Besitzer der Franchise habe der 60-Jährige zugestimmt, die Anteile an eine Gruppe um die Investmentbanker Gabe Plotkin und Rick Schnall zu verkaufen. Laut ESPN hat der Verkauf einen Wert von rund drei Milliarden Dollar.