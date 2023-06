Rasern Auto abnehmen: Macht das Straßen sicherer?

Ab März 2024 geht es Rasern an den Kragen, denn ab dann wird es auch möglich sein, die Fahrzeuge abzunehmen und in letzter Instanz sogar zu versteigern. In der Schweiz oder auch Italien ist dieses Vorgehen schon längst üblich und was in unseren Nachbarländern gut funktioniert, müsste ja auch in Österreich möglich sein. Was sagen die Leser zu dieser Idee? Wird das Gesetz wirken und werden dadurch unsere Straßen sicherer? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!