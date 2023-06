Feministin? Meissnitzer ist „jetzt stolz drauf“

Und das wäre?

In der Gesellschaft noch mehr Verantwortung zu übernehmen, eigene Schritte zu setzen. Ich hatte z.B. immer Respekt davor, als Feministin bezeichnet zu werden. Jetzt bin ich stolz drauf, weil es einer klaren Haltung bedarf. Mit 30 bin ich mit 140 km/h über die Piste gefahren, wollte Erste im Ziel sein. Jetzt habe ich andere Prioritäten. Natürlich will ich gefallen in dem, was ich tue. Dennoch geht es darum, eine Meinung zu haben, Profil zu zeigen. Ich wünsche mir dabei noch mehr Mut.