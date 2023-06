KFV warnt vor hohem Todesrisiko beim E-Bike

Appell an Ältere

Zu den Hauptunfallursachen von Kollisionen mit E-Bikes zählen im Vierjahresdurchschnitt die Vorrangverletzung/Rotlichtmissachtung mit 43 Prozent, Unachtsamkeit/Ablenkung (20 Prozent) und Missachtung von Ge- oder Verboten (13 Prozent). Laut Hochrechnung von KFV-Erhebungen in ausgewählten Krankenhäusern im Rahmen der IDB-Austria werden im Schnitt pro Jahr rund 10.000 Personen beim E-Bike-Fahren so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. Aufgrund der hohen Verletzungsschwere fordert das KFV daher neuerlich eine Helmpflicht für E-Bike- sowie auch für E-Scooter-Fahrende.