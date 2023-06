„Versager“ Guardiola hat es nun doch geschafft

Was ihn zu dieser Aussage bewegte? „Ich habe drei Idole in meinem Leben. Michael Jordan, Tiger Woods und Julia Roberts“, so der Spanier, der einst einen „Korb“ von der US-Schauspielerin kassiert hatte. 2016 war Roberts in Manchester - und besuchte ein Spiel von Manchester United im Old Trafford. „Das war nicht die Zeit von Alex Ferguson, als sie Titel um Titel gewannen, sondern als wir besser waren als sie. Aber sie kam nicht, um uns zu sehen. Sie wollte Man United besuchen. Selbst wenn ich die Champions League gewinne, wird es nie genug sein und die Enttäuschung lindern, dass Julia Roberts zu United ging.“