ÖFB-Star Manuela Zinsberger hat geheiratet

Schon vor eineinhalb Jahren hatten die beiden ihre Verlobung öffentlich gemacht. Jetzt also das (bisherige) Highlight ihrer Beziehung. In höchst idyllischem Ambiente zog das Brautpaar zu „Ein Hoch auf uns“ ein und feierte dann mit den Gästen bis in die frühen Morgenstunden, wie von Veranstalterseiten zu erfahren war.