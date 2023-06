Elendst oder edelst? So wurde früher Bier gebraut

Als das elendste Getränk, „welches je auf der Welt gekünstelt werden kann“, beschrieb der Wiener Hofkammerbeamte und Reiseliterat Joseph Kyselak (1798-1831) das Kärntner Steinbier: „Nur Menschen, welche nie etwas Besseres getrunken, und das in der That äusserst schlechte Wasser nicht immer geniessen wollen, können es für etwas Besseres halten.“ Kyselak behauptete, die Wirte würden das Steinbier nie in klaren Gläsern, sondern immer in schwarzen Krügen servieren, damit man den Inhalt nicht sehe.