Austro-Filmemacher mit Miniaturwelten groß im Bild

Filmemacher Clemens Wirth ist nur Insidern ein Begriff. Dabei zählen TV-Stationen wie BBC, Eurosport, HBO, National Geographics und ServusTV zu seinen Kunden. Zuletzt arbeitete der Innsbrucker für Disney+. Er war in der von Will Smith präsentierten Serie „Welcome to Earth“ für die Macro-Aufnahmen verantwortlich: „Es ist eine faszinierende Welt, wenn man etwas genauer hinsieht.“