Kika/Leiner-Pleite: Was ein Betriebsrat alles kann

Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, wofür ein Betriebsrat eigentlich konkret gut ist? Wer bereits Unterstützung in einer persönlichen, kritischen Lage benötigt hat, wird es - hoffentlich - zu spüren bekommen haben, wie wichtig die Hilfe eines solchen für einen Arbeitnehmer sein kann. Was aber kann er tatsächlich alles machen bzw. was schafft er nicht? Der Fall Kika/Leiner zeigt alle Seiten auf.