Dieses Rodeo lässt sogar Sport-Größen umsatteln

„Damit geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. Ich bin ja am Fuße des Erzbergs aufgewachsen, war seit 1995 nahezu bei jedem Rennen dabei. In meiner Jugend haben wir sogar die Szenen der Rennen auf dem Fahrrad nachgespielt. Dieses Rennen war für mein Aufwachsen extrem prägend“, sagt Klapfer, der nach seinem Karriereende im Autohaus seiner Eltern arbeitet. „Ich hab schon immer Benzin im Blut gehabt, bin auch als Kind schon viel Trail und Motocross gefahren. Zwölf Jahre habe ich dann aber darauf verzichtet. Als Aktiver im Weltcup ist das Verletzungsrisiko einfach viel zu groß.“