Mutter und Kind getötet: Wie tickt Alina S.?

Am 23. Juni wird der Schwurgerichtssaal des Landesgerichts Klagenfurt vermutlich gut besucht sein. Denn dann verhandelt Richter Manfred Herrnhofer über die Anklage in einem außergewöhnlichen Kapitalverbrechen. Am 30. Jänner 2022 sind beim Spazierengehen in Villach Romana und ihr sechsjähriger Sohn Samuel ums Leben gekommen.