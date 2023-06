Immer mit der Ruhe

Wer es nicht so hochprozentig mag, sollte unbedingt in der Privatbrauerei Hirt vorbeischauen, wo Slow-Braukunst in Reinkultur betrieben wird. Oder ins Gasthaus Gelter in Goggerwenig. Dort serviert man bodenständige, ausgezeichnete Wirtshausküche. Biersommelier Christian Gelter führt durch einen Erlebniskurs des Brauens.