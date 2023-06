Polizei fand Zigtausende Euro Bargeld & Luxusuhren

150.000 Euro Bargeld

Mit den Erlösen hatten sich die Dealer zum Teil NFTs, Goldmünzensammlungen und hochpreisige Uhren gekauft. „Im Zuge der Ermittlungen konnte ein 32-jähriger Kärntner ausgeforscht werden, der Mitte Mai in Wien festgenommen wurde“, so die Polizei. „Weiters führten die Spuren zu einem Drogenlieferanten in Klagenfurt.“ Am Sonntag schlug die Polizei zu und nahm den 25-Jährigen am Flughafen Klagenfurt fest und führte eine Hausdurchsuchung durch.