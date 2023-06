Alderweireld knallt Antwerpen dramatisch zum Titel

In einem an Dramatik kaum zu überbietenden Saisonfinale hat sich Royal Antwerpen seinen ersten Meistertitel in der belgischen Fußball-Liga seit 1957 geholt. Der 34-jährige Verteidiger Toby Alderweireld schoss sein Team am Sonntag beim 2:2 bei Genk in der 94. Minute mit einem perfekt platzierten Distanzschuss zur Meisterschaft.