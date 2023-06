Admira-Coach „weiß, wie Sache funktionieren kann“

Auswärts Schlusslicht

Die Admira ist dennoch gewarnt: Im Herbst, noch in der Ära Pätzold, hatte es in Steyr ein 1:2 gegeben. Die Oberösterreicher holten in den letzten fünf Runden zehn Punkte, die Admira nur sieben. Aber Steyr ist mit acht Zählern schwächstes Auswärtsteam der Liga.