Admira: Bringschuld war noch nie so hoch wie jetzt

Doppelter Untergang droht

Am Samstag droht somit der doppelte Untergang, könnte der Klub wie 2007 in die Ostliga durchgereicht werden. Damals lag es an der verweigerten Lizenz, diesmal entscheiden nur sportliche Gründe. Im Klartext: Noch nie zuvor war die Bringschuld von Seiten der Mannschaft gegenüber den Fans so hoch wie jetzt!