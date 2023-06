KI hilft bei Suche nach Anti-Malaria-Wirkstoffen

Die Vorgehensweise habe in kurzer Zeit mindestens 1300 Arten mit Anti-Malaria-Eigenschaften entdeckt, die mit herkömmlichen Methoden nicht gefunden worden wären, so die Forschenden in der im Fachblatt „Frontiers in Plant Science“ veröffentlichten Studie. Mit diesen Pflanzen könnten Malaria-Medikamente entwickelt werden.